‘É de Casa’ inicia nova fase com a chegada de novos ‘moradores’

Nesses sete anos de vida, o programa É de Casa teve diversas mudanças no time de apresentadores. E, a partir deste sábado, 9, uma nova fase começa com a chegada de novos “moradores”. A atração que ocupa os primeiros horários da manhã surge tendo o comando nas mãos de Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira. Trata-se de mais uma aposta da emissora rumo a conquistar novos públicos e manter o que já está estabelecido.

O É de Casa passa por essa mudança drástica, como ocorreu com o Encontro, agora com Patrícia Poeta e Manoel Soares, e o Mais Você, que tiveram horário invertido na grade. Com os novos apresentadores, a atração de sábado pretende exibir uma roupagem diferente. E estar no ar, ao vivo, e por um boas horas não será problema para os novos integrantes. “Posso dizer que a minha especialidade é ficar ao vivo, no ar, por muito tempo”, afirma Maria Beltrão no material de divulgação da emissora. A jornalista, que deixou a GloboNews para esse novo desafio, avalia que esse “é um programa que está de olho nos problemas da sociedade, mas que tem leveza, o que me atrai muito. E fora que dá uma fome danada com as receitas incríveis exibidas bem pertinho do almoço”.

Já a jornalista baiana Rita Batista comemora fase que está se iniciando na carreira e afirma que está “cerejando” o bolo dos 18 anos de carreira com essa nova empreitada. “Acredito que as pessoas pretas na TV têm um papel essencial de mostrar aquela máxima de que representatividade importa, de que estamos em todos os lugares e em lugares de poder também no audiovisual. A diversidade é que traz a riqueza”, afirma Rita, no material enviado à imprensa.

Saído do setor de esportes da Globo, Thiago Oliveira afirma que está realizando um sonho. “Eu vivi grandes momentos no esporte, com grandes eventos, mas o É de Casa é um importante desafio na minha carreira.” Para Thiago, a atração “é um programa que informa, dá dicas e ideias, acolhe e eleva a autoestima da família, porque ali se debatem os problemas que acontecem no dia a dia, os assuntos do momento. É uma reprodução do que acontece em muitas casas”.

Quanto a Talitha Morete, remanescente do grupo anterior, festeja sua permanência. “É o momento em que me sinto mais realizada na carreira”, diz. Talitha conta que gosta muito do serviço que é dado pelo É de Casa. “É um programa que fala para muita gente e tem uma visibilidade enorme. A gente chega na casa das pessoas, falamos de tudo um pouco e cada um se identifica de uma forma. Também adoro o quadro ‘Viva o Verde'”, avalia a jornalista, no material emitido para a imprensa.