‘É bom, mas cansa. quero viver mais’, diz Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho, uma das atrações do Festival Turá, conversou com jornalistas minutos antes de entrar no palco na noite deste sábado, 24. Recém-chegado de uma turnê nos Estados Unidos e com shows programados para a Europa nos próximos meses, o sambista disse que está acostumado com essa rotina, mas quer, cada vez mais, diminuir o ritmo. “É bom, mas cansa, quero viver mais”, disse.

A reportagem questionou o cantor se ele pretende fazer um novo álbum com músicas inéditas – o ultimo, Mais Feliz, foi lançado em 2019. “Não estou compondo muito. Acontece esporadicamente”, diz, sinalizando que não prepara um novo álbum.

Quando perguntado sobre as novas gerações da música brasileira, Zeca Pagodinho não demonstra tanta empolgação: “Hoje é tudo nas plataformas. Não tem mais disco com a cara de ninguém. Eu fico ouvindo Elizeth Cardoso, Ciro Monteiro e Nelson Cavaquinho”.

Recentemente, o cantor cedeu duas músicas a Marcelo D2. Uma delas é Bundalelê, lançada no álbum Iboru. “Estourou, né?”, afirmou Zeca.

No palco, o cantor mostrou boa disposição e cantou sucessos como Vai Vadiar, Judia de Mim, Vou Botar Teu Nome na Macumba e Verdade. A apresentação empolgou o público que se juntou em frente ao palco – o que deu alívio nas grandes filas das tendas de alimentação.

Festival Turá

O primeiro dia da segunda edição do Festival Turá ocorreu neste sábado na área externa do Auditório Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Com um line-up que misturou novos nomes da música brasileira como MC Hariel e Lucas Mamede com nomes consagrados como Zeca Pagodinho e Jorge Ben Jor, o festival levou um público de para o gramado do parque.

O encontro entre Maria Rita e Sandra de Sá, que prometia novidades, soou morno. A deixa para Rita chamar Sandra ao palco foi a música Enredo do Meu Samba, sucesso de Sá. Porém, as duas pouco interagiram musicalmente no palco.

Sandra ainda cantou Soul de Verão – com arranjo da banda de Maria Rita – e Olhos Coloridos. Sandra não voltou ao palco para o bis.

Clima de Verão e imensas filas

O público que lotou a área do festival aproveitou o clima de verão em pleno inverno. Cangas estendidas no gramado criaram um ambiente interessante no festival.

O contratempo ficou por conta das imensas filas que se formaram em alguns momentos no principal portão de entrada e, sobretudo, nas tendas de bebidas e comidas presentes no festival.

Amanhã, domingo, 25, segundo dia do festival Turá, o destaque será o show de Gilberto Gil que se apresentará acompanhado pela família, inclusive pela filha Preta Gil, em recuperação de um câncer de intestino.