Dylan Sprouse, ex-estrela da Disney, anuncia que está noivo da modelo Barbara Palvin

Dylan Sprouse, da série Zack e Cody: Gêmeos em Ação, anunciou que está noivo da modelo Barbara Palvin. De acordo com o ator, o pedido foi feito em setembro do ano passado, mas só agora, em entrevista a revista V Magazine, o casal ficou confortável de compartilhar com o público.

O ex-astro da Disney, que estava sendo entrevistado pelo seu irmão gêmeo e padrinho de casamento, Cole Sprouse, contou que estava há meses com o anel e que o primeiro encontro aconteceu enquanto ele estava fazendo um trabalho em Pequim, na China. O senso de humor foi o que uniu os dois jovens também, que compartilham o mesmo gosto pelo anime Naruto.

Durante a conversa, Dylan e Barbara revelaram que o pedido de casamento foi feito em setembro – mas só agora, durante a entrevista exclusiva, eles tiveram o desejo de tornar público. Ambos criticaram os rumores que haviam sido publicados anteriormente.

“Nós queríamos fazer no nosso tempo. Quando algumas pessoas vazaram essa informação, nossa equipe de relações públicas disseram: ‘vocês deveriam fazer um post sobre isso ou conversar com a revista que publicou’. Isso me irritou porque nós estávamos construindo a nossa história. Então, estou muito feliz por termos feito do nosso jeito”, contou Palvin.

A modelo também comentou sobre o casamento dos pais, que se conheceram quando adolescentes e estão juntos até hoje. “Sei que é clichê, mas relacionamento é trabalho. Não há relacionamento humano que seja simplesmente perfeito. Você tem que ser vulnerável com seu parceiro, honesto, e às vezes as opiniões não vão se alinhar, mas tudo bem. A chave é sempre querer trabalhar junto e não tentar realmente vencer uma luta, porque se uma pessoa ganha, vocês dois perdem”.

O casal de famosos revelou também que o casamento deverá acontecer na Hungria, país de origem da modelo. “Estou nervoso com o evento. Francamente, sobre a primeira dança. Estou nervoso com uma dança coreografada”, disse o ator, que completou dizendo não ser um bom dançarino e que tem medo de esquecer os passos.