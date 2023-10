Dwayne Johnson impõe condição inusitada para gravar cenas de agressão

Dwayne Johnson impõe um número limite de agressões que seus personagens podem sofrer em cena. A cláusula inusitada dos contratos do ator foi divulgada pelo The Wall Street Journal.

Segundo a publicação, The Rock exige que, em filmes de ação que envolva eventuais cenas de agressões, ele não pode levar um número de golpes superior à quantidade praticada pelo seu personagem.

Por isso, The Rock “apanha pouco” em seus trabalhos e seus personagens “batem mais do que apanham”. Essa, no entanto, não é uma imposição incomum em contratos de astros de Hollywood.

O jornal revela ainda que nomes como Vin Diesel e Jason Statham, colegas na franquia em Velozes e Furiosos exigem o mesmo termo em seus contratos, o que pode ter dificultado as filmagens.