DVD ‘Roupa Nova 40 Anos’ chega ao YouTube

Alguns dos maiores sucessos da banda estão entre as canções que compõem o repertório do show

Especial tem mais de duas horas de duração e foi gravado no Rio de Janeiro - Foto: Washington Possato / Divulgação

Com mais de 40 anos de estrada, a banda Roupa Nova celebra esse marco com um super show que já está disponível na íntegra no YouTube oficial da banda. O especial tem mais de duas horas de duração e foi gravado no Rio de Janeiro com a presença de mais de 11 mil pessoas.

“Roupa Nova 40 anos” faz uma viagem ao acervo musical de uma das mais importantes bandas do cenário brasileiro.

Alguns dos seus maiores sucessos, como “Whisky a Go Go”, “Canção de Verão”, “Anjo”, “A Viagem”, “Sapato Velho”, “Dona”, “Os Corações Não São Iguais” e “A Flor da Pele”, estão entre as canções que compõem o repertório do show, que também conta com participações especiais dos cantores Daniel, Anavitória, Marcos & Belutti, Melim, Tiago Abravanel e do grupo feminino de percussionistas, liderado por Mila Schiavo.

Nos intervalos entre as músicas, são exibidos no telão do evento depoimentos dos cinco integrantes da banda – Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares. O conteúdo especial desperta emoções com a homenagem ao eterno Paulinho durante a música “Os Corações Não São Iguais”, sendo representado pelo ator mirim Davi Callado.