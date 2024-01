Dupla pernambucana quer fortalecer a cultura do forró na região de Santa Bárbara

A cultura nordestina – mais especificamente, a pernambucana – tem dois defensores de raízes fortes na RPT (Região do Polo Têxtil).

Morando em Santa Bárbara há seis anos, a sanfoneira recifense Maria Fulô, de 44, busca popularizar o forró nas cidades do interior paulista e, para impulsionar seus projetos, recebeu em sua casa o cantor Azulinho, de Caruaru (PE).

Em entrevista ao LIBERAL, eles ressaltaram a importância de fortalecer a cultura nordestina na região sudeste.

Maria Fulô e Azulinho querem fortalecer a cultura forrozeira na região de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior Liberal

Maria Fulô começou no teclado e, depois de conhecer o Mestre Guimarães, passou ao acordeon. Seu nome artístico foi um presente do Mestre Dominguinhos. Ela montou uma banda só de mulheres para tocar forró pé de serra e rodou pelo nordeste até vir para São Paulo, onde também passou a trabalhar como produtora de grupos nordestinos.

“Nossa intenção é divulgar o forró em todo o interior de São Paulo, que tem muito nordestino”, disse ela, com seu sotaque carregado.

Para isso, uma das iniciativas foi produzir um CD para o público infantil, “Maria Fulô brincando com os ritmos”, que inclui forró, frevo, maracatu e caboclinho, visando fortalecer a cultura nordestina entre as crianças.

Já Azulinho, de 38 anos, é filho de Azulão, hoje aos 82, que foi vocalista da Bandinha do Camarão, conhecida por ter sido a primeira banda de forró do Brasil. Rebelde, Azulinho começou a carreira artística com uma banda de pagode, mas depois se converteu de vez ao forró, com a honrada missão de continuar o legado do pai.

Integrante do grupo SP Forró, focado em políticas públicas para o fomento da comunidade forrozeira em São Paulo, Azulinho vem atuando como articulador da cultura pernambucana na capital paulista, e deseja estender o trabalho às cidades de Santa Bárbara, Americana e região.

“É importante sair da nossa zona de conforto, trazer nossa cultura para cá e levar a experiência que adquirimos com os artistas daqui para lá”, afirmou.

Maria Fulô destaca a costumeira presença de nordestinos em seus shows realizados na região. “O pessoal daqui gosta muito de sertanejo, que é uma música raiz, mas quando tem festa nordestina com forró percebemos como as pessoas que vieram [para o sudeste] para batalhar sentem falta das músicas antigas de Luiz Gonzaga, do Trio Nordestino”, observou.

“Vejo as pessoas mais velhas chorando de emoção, o que é muito lindo. Eles sentem saudade da terra, da cultura e da música”, disse ainda.

Tanto Maria Fulô como também Azulinho dizem estar à disposição de artistas ou produtores que desejarem realizar eventos públicos ou privados com música pernambucana. O contato pode ser feito através do número (81) 99817-1567, para falar com Maria Fulô, e (81) 99817-1567, para falar com Azulinho.