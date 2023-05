Dumdum, do grupo de rap Facção Central, morre aos 54 anos

Dumdum Santana, integrante do grupo de rap Facção Central, morreu nesta sexta-feira, 12, em decorrência a complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu no início de abril. A página oficial do grupo disse que o rapper estava internado no Hospital do Campo Limpo, bairro da zona sul de São Paulo, e que “não resistiu às complicações decorrentes do seu quadro clínico”.

A nota oficial reforça que Dumdum “lutou como um grande herói”, o mesmo que esteve presente em suas músicas. Mais informações sobre o velório e enterro ainda serão divulgadas nas redes sociais do grupo.

“Uma das maiores vozes do hip hop nos deixou. Seu legado será eterno. Descanse em paz meu mano, todas as quebradas do Brasil agradecem pelo que você fez e representou”, escreveu Eduardo Taddeo, ex-integrante do Facção Central.

“Você sobreviveu à guerra e agora vai descansar em paz irmão. Obrigado por batalhar ao nosso lado”, escreveu o rapper Thaíde.

O grupo de rap fundado em 1989 ficou conhecido pelas canções como Hoje Deus Anda de Blindado, Desculpa Mãe, Eu não Pedi Pra Nascer e Estrada da Dor 666.