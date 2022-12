Dulce Maria fala sobre possível turnê do RBD: ‘pessoas esperam isso desde 2008’

Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, Dulce Maria falou sobre o que pensa de um possível reencontro dos integrantes do RBD para uma turnê. Na madrugada desta sexta-feira, 15, um “blackout” nas redes sociais de alguns dos Rebeldes, Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann, também chamou a atenção dos fãs sobre o retorno da banda. “Vamos pedir ao universo, ver o que ele deseja, para ver o que vai acontecer em 2023”, disse a artista. “O que eu acho mais bonito é poder estar perto das pessoas, estar em contato, e sei que as pessoas esperam isso desde 2008, que foi o último show”, completou.

Nesta semana, surgiram rumores de uma possível turnê do RBD no Brasil em 2023, depois que a data de um suposto show foi adicionada à agenda de eventos do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No entanto, a equipe da Arena BSB afirmou à reportagem que tudo não passava de “fake news”. Segundo a assessoria, a data é falsa e foi criada por um grupo de fãs. No site oficial da empresa também não há nenhuma agenda confirmada com os integrantes.

Fim do RBD

Em 2008, os integrantes anunciaram o fim da banda e fizeram uma série de shows para se despedir dos fãs. A chamada “Turnê do Adeus” passou por países como Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia. A última apresentação ocorreu em 21 de dezembro de 2008, em Madrid, na Espanha.

Em 2020, o grupo se reuniu novamente e lançou o single “Siempre He Estado Aquí”, para promover o show virtual “Ser O Parecer: The Global Virtual Union”. A “live” ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020, durante a pandemia da covid-19 e ficou marcada como a primeira apresentação do grupo após a separação.

Em 2021, foi lançado o álbum ao vivo que leva o mesmo nome do concerto. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram desses projetos, alegando questões pessoais.