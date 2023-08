Cultura Duda Little, ex-repórter mirim da Xuxa, fala sobre pressão que sofreu com Marlene Mattos

A cada novo episódio de Xuxa, O Documentário, as acusações de bullying por parte de Marlene Mattos na época em que a produtora era empresária da rainha dos baixinhos aumentam. Dessa vez, uma ex-repórter mirim do Xou da Xuxa, Maria Eduarda Esteves, hoje com 43 anos, revelou neste sábado, 5, que sofre com problemas de saúde até hoje, decorrentes dos comentários de Marlene.

A jornalista relatou que sofreu pressão estética na época e chegou a tomar remédios para emagrecer ainda na infância, o que a fez desenvolver problemas de saúde.

No episódio liberado na última quinta-feira, 3, Xuxa e Marlene finalmente se encontraram após 19 anos afastadas. Na conversa, a apresentadora cita a coação para que as paquitas perdessem peso.

Ao ver a conversa, Maria Eduarda declarou que os comentários não eram direcionados apenas às paquitas, mas também a ela. “Se todos os problemas de saúde mental que eu tive (e tenho) ao longo da minha vida são consequências das atitudes e falas desta mulher, eu não tenho como afirmar. Mas eu sei que, enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio pra emagrecer”, desabafou.

A ex-repórter mirim aproveitou para frisar que temas envolvendo a saúde mental não eram tão difundidos e debatidos no início dos anos 1990. “Antes que perguntem ‘onde estava a sua mãe?’, eu já quero lembrar que estamos falando do início dos anos 1990, quando ninguém no Brasil (e no mundo) falava sobre saúde mental e as consequências perigosas dos remédios para emagrecer. Ninguém!”, pontuou. “Minha mãe estava lá comigo (e com os seus outros dois filhos e três empregos). Assim como está comigo até hoje, ajudando a criar a minha filha e com outra cabeça em muitas coisas, inclusive sobre isso”, disse.

‘Meu jeito de ser’

Após a primeira divulgação do episódio, Marlene chegou a se defender das acusações e disse que era o seu ‘jeito de ser’.

Na sexta-feira, a ex-empresária se pronunciou nas redes sociais sobre o reencontro com Xuxa por meio de uma mensagem enigmática.