Dublê de Harrison Ford coloca fogo em si mesmo durante protesto de atores de Hollywood

Um dublê que trabalhou com Harrison Ford ateou fogo em si mesmo durante um protesto do sindicatos dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) na última segunda-feira, 24, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. A ação fez parte da manifestação e o homem não ficou ferido.

Um vídeo do momento foi divulgado nas próprias redes sociais do dublê, chamado Mike Massa. “Estamos cansados de sermos queimados pela AMPTP”, escreveu ele em uma publicação conjunta com a atriz Elena Sanchez.

A sigla se refere à Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, que representa os maiores estúdios dos Estados Unidos. Desde o dia 14 de julho, os atores se uniram aos roteiristas na greve contra as empresas participantes da organização.

Nas imagens divulgadas, é possível ver o paletó e a calça de Massa pegando fogo, enquanto ele segura uma placa que diz “SAG-AFTRA em greve”. Nos segundos finais, ele aparece sendo aplaudido pela plateia, já com as chamas apagadas.

Mike Massa foi o dublê de Harrison Ford em Indiana Jones e o Chamado do Destino (2023), na série 1923 (2022-2023), em Blade Runner 2049 (2017) e em Star Wars: O Despertar da Força (2015). Além disso, ele trabalhou como coordenador de dublês em séries como Stranger Things e SEAL Team: Soldados de Elite.