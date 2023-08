Dublê de Gwyneth Paltrow em ‘O Amor É Cego’ enfrentou distúrbios alimentares após filme

Ivy Snitzer, atriz que interpretou Rosemary, como a dublê de corpo para Gwyneth Paltrow no filme O Amor É Cego de 2001, contou que, após o sucesso do longa, enfrentou distúrbios alimentares e sofreu de desnutrição severa depois de passar por uma cirurgia de redução de estômago.

O Amor É Cego é uma comédia romântica centrada em Hal, vivido por Jack Black, que depois de uma hipnose, passa a enxergar somente a beleza interior das pessoas. Ele se encanta por Rosemary, percebendo-a como esbelta, mesmo ela sendo uma mulher com sobrepeso. Embora o rosto do personagem fosse de Paltrow, foi o corpo de Ivy Snitzer que apareceu em close-ups de partes específicas como braços, tronco e coxas.

Ao The Guardian, Ivy revelou que desenvolveu distúrbios alimentares e, em 2003, passou por uma cirurgia de redução de estômago. No entanto, a cirurgia levou a complicações graves, incluindo desnutrição severa que exigiu intervenção médica.

Além disso, ela intensificou sua rotina de exercícios físicos, colocando sua saúde em risco ainda maior. “Eu era tão magra que você podia ver meus dentes através do meu rosto e minha pele estava toda cinza”, disse.

Durante esse período, Ivy também enfrentou desafios em sua vida pessoal, incluindo a doença de sua mãe. Mas, apesar dos desafios, ela reflete sobre sua participação no filme como uma experiência positiva.

“De todas as pessoas acima do peso no mundo que eles poderiam ter contratado para aquele trabalho, eles me contrataram, por causa da minha personalidade”, afirmou. No entanto, após o filme, ela sentiu a pressão da sociedade sobre sua imagem. “Eu odiava meu corpo”, disse ela.

Hoje, Ivy Snitzer vive na Filadélfia (EUA) e é proprietária de uma agência de seguros. Ela continua a refletir sobre sua relação com seu corpo e a influência de sua experiência em Hollywood em sua saúde e bem-estar.