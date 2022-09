Cultura Dua Lipa encerra Rock in Rio 2022 com show dançante e cheio de cores

Ao som de ‘Physical’, Dua Lipa subiu ao Palco Mundo neste domingo, 11, para a última noite do Rock in Rio. Um dos mais concorridos da edição, o show da cantora britânica foi o responsável por encerrar o festival este ano. Apesar do atraso, ela honrou a missão e apresentou o melhor do pop em um espetáculo de cores, luzes e hits.

No setlist, a artista trouxe os sucessos de ‘Future Nostalgia’, álbum lançado em plena pandemia e que reimagina a música disco dos anos 70 e 80, com letras pessoais que falam de amores, paixões e dilemas de uma jovem adulta. Na última quinta-feira, 8, mais de 30 mil pessoas puderam ter um gostinho do que seria o show na Cidade do Rock, já que a cantora também apresentou sua turnê em São Paulo.

A prévia gerou altas expectativas, que foram prontamente atendidas neste domingo. Dua fez uma plateia estimada de 100 mil pessoas cantar a plenos pulmões todas as músicas. Além do segundo disco, ela também trouxe duas canções do primeiro álbum, ‘New Rules’ e ‘Be the One’, e as parcerias com Elton John (‘Cold Heart’), Calvin Harris (‘One Kiss’) e Angèle (‘Fever’).

Tudo foi milimetricamente pensado. Da escolha das músicas às trocas de figurino – quatro, ao todo. No palco, ela brincou com as cores e não dispensou o brilho. A performance foi complementada pelos bailarinos, que garantiram um show à parte com coreografias perfeitamente ensaiadas. Carismática, Dua interagiu com o público e arriscou o português com ‘obrigado’ e ‘gatinhos e gatinhas’ .

Para o fechamento, Dua Lipa reservou o seu grande sucesso ‘Don’t Start Now’. A música, que estourou no Brasil em meados de 2020 e ocupou o ranking das mais ouvidas, foi acompanhada por uma plateia entusiasmada. As luzes se apagaram e os fogos de artifício anunciaram, enfim, a conclusão do Rock in Rio 2022.