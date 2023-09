Drew Barrymore fura greve e é retirada de premiação

Drew Barrymore tem sido criticada por colegas de profissão após anunciar o retorno de seu talk show, Drew Barrymore Show. A divulgação da nova temporada do programa acontece em meio a greve de Hollywood.

Nesta terça-feira, 12, o National Book Awards anunciou que Drew não irá mais apresentar um dos mais importantes prêmios literários dos Estados Unidos. A cerimônia acontecerá em novembro deste ano e, segundo o The New York Times, a atriz foi retirada da apresentação após alguns escritores criticarem sua participação.

“O National Book Awards é uma noite dedicada a celebrar o poder da literatura e as contribuições incomparáveis dos escritores para a nossa cultura. À luz do anúncio de que The Drew Barrymore Show retomará a produção, a National Book Foundation rescindiu o convite da Sra. Barrymore para sediar a 74ª Cerimônia do National Book Awards”, disse o comunicado.

Ainda que ela não esteja tecnicamente furando a greve, uma vez que ela possui contrato com a Network Television Code e não a AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), alguns roteiristas e escritores do programa estão ligados ao sindicato da categoria.

Seguindo a greve, esses funcionários não poderiam trabalhar, mas, para retomar a nova temporada do programa, a atriz precisaria obrigá-los. No Instagram, a artista se pronunciou.

Drew alegou que sustenta a escolha de retomar o talk show na próxima segunda-feira, 18, e garantiu que os artistas que participarem do programa não irão comentar sobre as produções que estão participando. Isso porque uma das regras da greve é que os atores não promovam seus trabalhos.

“Estamos em conformidade com a não discussão ou promoção de filmes que sejam atingidos. Quero fornecer o que os escritores fazem tão bem, que é uma forma de nos unir ou de nos ajudar a dar sentido à experiência humana. Espero uma resolução para todos o mais rápido possível. Dou um passo à frente para começar a 4ª temporada mais uma vez com uma humildade astuta”, disse.