Drauzio Varella revela como foram os últimos dias de Jô Soares

O médico Drauzio Varella estava entre as quatro pessoas que acompanharam os últimos momentos de Jô Soares, que morreu em agosto de 2022. As outras pessoas presentes eram Carlos Jardim, médico responsável pelo caso; Flávia Pedras, ex-mulher do apresentador; e Zélia Duncan, cantora e atual mulher de Flávia. Em um depoimento comovente na série documental Um Beijo do Gordo, da Globoplay, Drauzio Varella compartilhou como foi a despedida serena e consciente de Jô.

“Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto”, contou o médico.

Varella, que se tornou amigo de Jô Soares há mais de 40 anos, lembrou a sabedoria e tranquilidade do apresentador ao aceitar o fim da vida. Apesar do desejo de voltar para casa, Jô estava fraco demais e teve que permanecer no hospital, onde recusou intervenções mais invasivas, como ida à UTI, hemodiálise ou intubação. “Pô, Jô, cê quer dirigir até a cena final?”, brincou Varella, recebendo como resposta: “Exatamente, eu quero dirigir a cena final”.

Jô Soares faleceu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, devido a uma insuficiência renal e cardíaca relacionada à sua condição de obesidade.