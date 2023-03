Cultura Drake cancela show no dia da apresentação no Lollapalooza 2023; Skrillex ocupa seu lugar

O rapper canadense Drake anunciou que não fará sua apresentação na noite deste domingo, 26, no Lollapalooza. O show deveria encerrar o festival, iniciado na sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A decisão foi anunciada nas redes sociais do festival, que reproduziu uma mensagem da equipe do cantor: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas.”

Drake se apresentou no Lollapalooza do Chile e da Argentina na semana passada, quando foi duramente criticado pela duração de seus shows, de apenas 45 minutos. Ele também proibiu a transmissão.

Quando se apresentou no Rock in Rio de 2019, Drake também foi criticado por apresentar versões curtas de seus sucessos, além de cantar em um palco escuro, proibir a transmissão e ignorar fãs no aeroporto.

Cachê

Extraoficialmente, Drake ganharia o maior cachê do Lollapalooza 2023: US$ 4 milhões, cerca de R$ 21,2 milhões

Substituição

O DJ Skrillex, conhecido pelo som dubstep e Eletronic Dance Music (EDM), fará o show em seu lugar assume o horário deixado por Drake.

O festival sofreu várias baixas desde que foi anunciado o line-up – até o momento, seis artistas desistiram de se apresentar na edição brasileira: Willow, Dominic Fike, Blink-182, Omar Apollo, 100 Gecs e agora Drake.

Ingresso: o que fazer?

A organização do festival já informou o que poderá ser feito pelos portadores de ingressos: “Diante desse cancelamento, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26/03.

O link da Política de Reembolso estará disponível em breve, no site oficial: www.lollapaloozabr.com/politica-de-ingressos”