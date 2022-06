Cultura ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ chega em junho no Disney+

Nesta quinta-feira, 2, o Disney+ anunciou a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura na plataforma de streaming para o dia 22 de junho.

O longa da Marvel, que estreou como a segunda melhor bilheteria nos cinemas da América do Norte, será adicionado com exclusividade ao catálogo do streaming.

A produção conta a história da viagem do Doutor Estranho ao Multiverso, onde expande seus limites e encontra novos e antigos aliados, que o ajudam a enfrentar um adversário misterioso, enquanto atravessa realidades alternativas e perigosas.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é dirigido por Sam Raimi e estrelado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.