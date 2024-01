Dose dupla

Na produção da Record e do AXN, a trama gira em torno de uma Delegacia de Atendimento à Mulher localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro

O ano passado foi bem intenso para Roberto Birindelli. O ator, que já acumula 55 filmes em seu currículo, dividiu sua agenda de filmagens de longas com duas séries que gravou para a tevê, ambas com estreia prevista para 2024. A primeira, “Estranho Amor”, é do AXN e da Record, com texto de Ingrid Zavarezzi, Inácio Ramos e Vitor de Oliveira e direção de Ajax Camacho. A outra, “Vida de Jogador”, será disponibilizada pelo Star+ e gira em torno do universo do futebol.

“Estreei na tevê em 2009 e, de lá para cá, já fiz 14 séries. Esse é um mercado que vem se abrindo e que me interessa bastante”, avisa ele, que dá vida a um juiz que ajuda uma delegada em “Estranho Amor” e a um técnico de futebol em “Vida de Jogador”.

Na produção da Record e do AXN, a trama gira em torno de uma Delegacia de Atendimento à Mulher localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro e a delegada responsável, Vânia, é interpretada por Juliana Knust. Birindelli aparece como o advogado, professor e juiz Luís Pinheiro. Sério e muito generoso, ele dá aulas na faculdade de Direito de Volta Redonda e se torna o mentor de Vânia. Como é influente no universo jurídico, mexe os pauzinhos em situações críticas para ajudá-la quando é necessário.

“Começamos a gravar em junho e terminamos em agosto. Neste ano, vamos rodar também um longa-metragem, mas com a história pregressa”, avisa.

O filme que contará a história anterior de “Estranho Amor” deve apresentar um personagem um tanto diferente, interpretado por Roberto Birindelli. É que, de acordo com a autora Ingrid Zavarezzi, ele e a mulher, Sílvia, papel de Claudia Assunção, têm um passado difícil de esquecer. Casados desde muito jovens, experimentaram uma relação doentia, marcada pelo ciúme e pela possessividade e só começou a ser deixada para trás após a morte da filha do casal, depois de uma briga entre eles. Pinheiro também tem relação com um momento tenso do passado de Vânia.

“Toda a série é sobre casos de violência contra a mulher. E ele teve uma história pregressa com essa delegada. Por isso, é quase um pai acolhedor para ela”, entrega.

Já “Vida de Jogador” aborda principalmente os conflitos entre um jogador de futebol e uma jornalista que trabalha na cobertura esportiva. Eles não se bicam, em função de alguns furos divulgados por ela. Mas depois que um problema de saúde o tira dos campos, o rapaz acaba sendo contratado pela emissora de tevê, tornando-se colega de trabalho dela. José Loreto e Carol Castro são os protagonistas. Birindelli encarna o técnico do time em que o personagem de Loreto atua. “Eles vão se dando mal, se dando bem, se dando mal… É a delícia de uma comédia de erros”, adianta Birindelli.

Para interpretar um técnico de futebol, o ator tratou de correr atrás de referências reais. Os escolhidos foram Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão; Vanderlei Luxemburgo; e o argentino Jorge Sampaoli.

“Busco sempre uma organicidade na construção dos meus personagens. Afinal, tenho que mostrar que o cara sabe do jogo, da técnica. Mas sempre pratiquei esportes. Fui campeão de esgrima por muitos anos e, durante a faculdade, jogava futebol. Mas nunca de campo”, revela Birindelli, que tem outro projeto importante para tocar ao longo desse ano.

“Tenho um casarão na Gávea (Zona Sul do Rio de Janeiro) que estou fazendo o possível para transformar em um centro cultural voltado para o audiovisual e em um museu sobre a bossa nova. A ideia é que seja um local de exibição, de oficinas e cursos e também com um pequeno bar, possa propiciar o encontro de toda a galera. Quero que esteja aberto em 2025 ou 2026”, conta.

“Estranho Amor” – Record e AXN – Estreia prevista para 2024.

“Vida de Jogador” – Star+ – Estreia prevista para 2024.