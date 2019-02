Donald Trump comenta prisão de Jussie Smollett por falsa denúncia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou seu Twitter para se manifestar sobre a prisão de Jussie Smollett, ator de Empire, nesta quinta-feira, 21.

Jussie foi preso sob a acusação de falsa denúncia às autoridades após supostamente ter armado um ataque racista e homofóbico que o deixou hospitalizado em janeiro.

“Jussie Smollett – e quanto ao MAGA e as dezenas de milhões de pessoas que você insultou com seus comentários racistas e perigosos?”, escreveu Trump, em referência à sigla de Make America Great Again Faça a América Grande de Novo, slogan usado por seus apoiadores na campanha presidencial.

De acordo com o site TMZ, um superintendente da polícia acredita que o caso teria sido armado porque “ele estava insatisfeito com o seu salário” em Empire. Sua fiança foi estabelecida em cerca de 100 mil dólares (o equivalente a R$ 376 mil).