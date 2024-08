Donald Trump: cinebiografia recheada de polêmicas garante estreia antes da eleição dos EUA - O Liberal

O Aprendiz, cinebiografia de Donald Trump estrelada por Sebastian Stan, confirmou sua estreia no circuito comercial estadunidense para 11 de outubro. O longa, que foi exibido pela primeira vez em maio, durante o Festival de Cannes, já havia assegurado distribuição na Europa e no Canadá, mas demorou para garantir o mesmo nos EUA por conta de seu material controverso.

Dirigido pelo iraniano Ali Abbasi (do aclamado Holy Spider, de 2022), O Aprendiz traz Stan na pele de Donald Trump e foca nos anos 1970 e 1980, na escalada do empresário imobiliário e no desenvolvimento de seu relacionamento com seu advogado e mentor, Roy Cohn, vivido por Jeremy Strong. Em sua divulgação oficial, o filme foi descrito como uma “narrativa da relação mentor-tutelado que documenta o início da dinastia americana e aborda temas como poder, corrupção e fraude”.

Em sua estreia no Festival de Cannes, o filme foi elogiado principalmente pelas performances de Stan e Strong. A exibição também abriu portas para os primeiros problemas legais do filme, com o time de Trump enviando uma ordem para cessar a distribuição, sob pena de ação judicial.

Um dos motivos principais pela polêmica é que O Aprendiz não apenas retrata uma cena de estupro – de Trump com sua antiga esposa, Ivana, baseada nos relatos de procedimentos de divórcio do casal -, como aborda o tratamento capilar de Trump, o uso de anfetaminas por parte do ex-presidente e cirurgias plásticas feitas durante o período retratado. A equipe de Trump descreveu o longa como “difamação maldosa que nunca deveria ser lançada e nem merece um lugar na seção de filmes lançados diretamente em DVD em uma loja falida de filmes baratos”.

Além de Sebastian Stan e Jeremy Strong, O Aprendiz conta com Maria Bakalova no papel de Ivana Trump e Martin Donovan como Fred Trump. Nos EUA, ele estreia dia 11 de outubro, pouco menos de um mês antes da eleição presidencial. Ainda não há confirmação de estreia no território brasileiro.