Douglas Souza é confirmado no ‘Dança dos Famosos’ no Domingão

Depois de nomes como Gil do Vigor, Jojo Toddynho e Vitória Strada, temos mais um confirmado no Dança dos Famosos de 2022. O jogador de vôlei, Douglas Souza, de Santa Bárbara d’Oeste, é o quarto nome anunciado para o quadro do Domingão com Huck, que começa neste domingo, 27.

Douglas Souza vai participar da Dança dos Famosos – Foto: Reprodução / Instagram

“É isso mesmo, galera, confirmado! Dança dos Famosos … A gente vai ‘barbarizar’, vai dar muita risada… Estou muito nervoso! Torçam muito por mim para eu não esquecer e nem errar os passos”, disse Douglas em vídeo publicado no seu perfil e no perfil do programa.

O quadro do Domingão contará com 12 artistas convidados e todos estarão no próximo programa, que acontece no domingo, 27, sob o comando de Luciano Huck.