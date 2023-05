Doja Cat diz que álbuns ‘Planet Her’ e ‘Hot Pink’ eram só para ganhar dinheiro

Doja Cat usou o Twitter, na última terça-feira, 9, para desabafar a respeito de Hot Pink e Planet Her, seus segundo e terceiro álbuns de estúdio, respectivamente. A norte-americana declarou que os discos foram feitos só para ganhar dinheiro, e ainda desdenhou dos fãs que defendem as produções.

“Planet Her e Hot Pink eram para ganhar dinheiro e vocês caíram nessa. Agora posso desaparecer em algum lugar e tocar a grama com meus entes queridos em uma ilha, enquanto vocês choram por um pop medíocre”, escreveu Doja Cat.

Hot Pink, lançado em novembro de 2019, foi um grande sucesso na carreira da cantora. O disco possui 12 faixas no total e participações especiais de Tyga, Smino e Gucci Mane. A produção conta com hits como Say So, que viralizou na web durante os primeiros meses da pandemia da covid-19 e alavancou a carreira da artista a nível internacional.

Já Planet Her foi lançado em 2021, com 14 faixas que compõem sua tracklist. Nele, sucessos como Aint Shit, Kiss Me More, Woman e Get Into It (Yuh). As participações especiais ficam por conta de Ariana Grande, The Weeknd, SZA, Young Thug e JID.