Doidos demais

A vida cotidiana guarda um potencial cômico inquestionável. Muitas pessoas já passaram por situações que poderiam render um livro, um filme, ou até um seriado. Foram essas pequenas e rotineiras loucuras que serviram de base para Alexandre Machado e a saudosa Fernanda Young criarem o seriado “Os Normais”, cuja estreia ocorreu há exatos 20 anos e ganhou uma seleção especial dos melhores episódios no Canal Viva.

Os personagens principais da série, Rui e Vani, ficaram a cargo de Luiz Fernando e Fernanda Torres – Foto: Divulgação

A princípio, o casal de roteiristas foi contratado para escrever um novo programa para Luiz Fernando Guimarães protagonizar. Após algumas conversas entre o ator e os redatores, surgiram os personagens Rui e Vani, que ficaram a cargo de Luiz Fernando e Fernanda Torres.

Na trama, os personagens são noivos há mais de cinco anos e formam um típico casal de classe média. É nítido que o trabalho de criação do programa envolvia um longo e minucioso estudo e percepção do mundo ao redor, o que gerou uma forte identificação com o público que, inclusive, dura até hoje, visto a eterna especulação por mais um filme da franquia, além do assunto estar sempre na pauta de qualquer entrevista com os envolvidos.

A normalidade agradou tanto que o projeto foi além dos 12 episódios previstos. Além de uma temporada inicial com 28 episódios, o humorístico rendeu mais duas temporadas. Um feito e tanto para uma produção exibida às sextas-feiras, depois do “Globo Repórter”, um dos horários mais difíceis da grade de programação da emissora. Além do sucesso de público, o seriado conquistou a crítica e ótima repercussão dentro da Globo, fato que fez com que boa parte do elenco da emissora aparecesse ao lado de Rui e Vani. Figuras do primeiro time, como Juliana Paes, Drica Moraes, Débora Bloch e Eliane Giardini, entre outros.

Como parte do processo evolutivo, a partir da terceira temporada, Selton Mello e Graziela Moretto entraram para o elenco fixo, interpretando o músico Bernardo e a professora Maristela, que se adaptaram muito bem ao ritmo do seriado.

Apesar do êxito, autores, elenco e direção resolveram que a terceira temporada, de 2003, marcaria o fim do seriado. Talvez, por ter saído do ar no auge do sucesso, a força de “Os Normais” continue tão evidente. O fim foi seguido pelos longas “Os Normais – O Filme”, de 2003, e “Os Normais – A Noite Mais Maluca de Todas”, de 2009, ambos sucessos de bilheteria.

Depois de ser reprisado em diferentes momentos por canais como GNT, Multishow e Viva, o acervo da série e seus filmes estão organizados e disponíveis via Globoplay. É fato que muitas das piadas sexistas e preconceituosas que antes passariam tranquilas, agora dariam muita dor de cabeça aos roteiristas. Porém, mesmo com o processo evolutivo e mudanças de paradigmas ocorridas nos bastidores da tevê, o texto e a estética de “Os Normais” seguem sendo o que há de mais inovador no humor da tevê nos últimos 20 anos.