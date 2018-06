‘Dói meu coração’, diz Khloé Kardashian sobre separação de famílias imigrantes

Mãe de uma menina de dois meses de idade, Klhoé Kardashian usou o Twitter nesta sexta-feira, 22, para condenar a política de Trump de separar crianças imigrantes de seus pais na fronteira dos Estados Unidos com o México.

“Dói meu coração ver o que se passa na fronteira. É impossível compreender que vivemos num país onde crianças sejam retiradas dos braços de seus pais, pessoas que recebem um castigo final apenas por desejar uma vida melhor para sua família”, escreveu a socialite.

Khloé se posicionou afirmando que condenar a prática não é uma questão de ser contra ou a favor da entrada de imigrantes no país e pediu mais compaixão nas políticas implantadas pelo governo.

“Se você pensa que refugiados devam ou não ser aceitos neste país, não é assim que seres humanos tratam outros seres humanos. Não é assim que se incentiva o amor e a tolerância. Isso não é quem somos”, defendeu.

“Há milhares de crianças separadas de seus pais e nós não podemos deixá-las serem esquecidas. Precisamos fazer melhor do que isso. Por favor, tuítem, conversem, liguem, postem, escrevam, doem”, incentivou Khloé.

A política de tolerância zero com os imigrantes ilegais na fronteira sul dos Estados Unidos atraiu muita repercussão. Uma jornalista chorou ao vivo enquanto tentava dar a notícia, ao passo que George e Amal Clooney doaram R$ 373 mil para uma ONG que trabalha com a causa.

Depois de toda a pressão negativa, o presidente Donald Trump assinou na última quarta-feira, 20, um decreto determinando que pais e crianças imigrantes sejam detidos juntos.