Cultura Documentário sobre o caso Escola Base estreia nesta sexta-feira no ‘Canal Brasil’

O caso Escola Base ganha um novo documentário nesta sexta-feira, 2, no Canal Brasil. A produção de quatro capítulos vai contar a história dos donos da escola infantil paulistana acusados injustamente de abuso sexual contra crianças quase 30 anos atrás.

Com material inédito de imagens de arquivo, documentos e fotos, a série traz ainda depoimentos como o de uma das donas da escola, Paula Milhin. Falam também ao documentário o juiz do caso, Francisco Galvão Bruno, e jornalistas que cobriram a história em 1994.

A produção estreia com a exibição de dois episódios em sequência nesta sexta, 2, às 22h30. E no dia 9 de junho vão ao ar os outros dois capítulos. A série também entra para o catálogo do Globoplay + canais desde a estreia.