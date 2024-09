Documentário mergulha na carreira e na vida das eternas companheiras de palco de Xuxa - O Liberal

A trajetória de Xuxa Meneghel marcou diversas pessoas por trás e na frente da televisão. Fiéis escudeiras da apresentadora, as Paquitas foram muito além de meras assistentes de palco, formando um dos primeiros girls group brasileiro. A partir de amanhã, 16 de setembro, o documentário “Pra Sempre Paquitas’, original Globoplay, coloca em protagonismo as integrantes de diferentes gerações, eternas companheiras de palco de Xuxa Meneghel, que fizeram parte do imaginário de diversas crianças e adolescentes no Brasil entre os anos 1980 e 2000.

“Em ‘Pra Sempre Paquitas’, mostramos os bastidores daquele universo, que era muito feliz, cheio de glamour, mas que tinha as suas questões. O público pode esperar alegria, emoção e momentos de tensão”, explica Ana Paula Guimarães, ex-paquita, diretora artística e idealizadora do documentário ao lado de Tatiana Maranhão.

Com cinco episódios, a produção mostra curiosidades, drama, sorrisos e reflexões das Paquitas. Por meio de depoimentos emocionados, entre eles o de Xuxa Meneghel, o projeto resgata as histórias de amizade e união, as primeiras experiências, os medos, os climas de descontração nos bastidores, as paixões, os sonhos, os diferentes pontos de vista e as decepções.

“O documentário traz o doce, as vitórias, o glamour e o amargo. Existe uma história muito forte que nos une na infância. E eu tenho muita saudade”, aponta a ex-paquita Tatiana.

Além de promover um mergulho na memória afetiva dos brasileiros, o documentário também traça um paralelo com os tempos atuais e promove a reflexão sobre como a sociedade moderna evoluiu junto às gerações de 1980 e 2000. Pressão estética, representatividade, competitividade, infância, assédio, trabalho e tantos outros temas são abordados na produção original Globoplay.

O documentário conta com depoimentos de 27 do total de 29 Paquitas. Bárbara Borges, Bianca Rinaldi, Graziella Schmitt e Leticia Spiller são alguns dos nomes que aparecem na produção. Ainda participam do projeto figuras do universo que as envolviam: desde as mais conhecidas e parceiras de palco, como Adriana Bombom e as Irmãs Metralha, Mariana e Roberta Richard, até suas mães, passando por pessoas que trabalhavam nos bastidores dos programas, jornalistas, psicólogos e fãs.

“Foi bom voltar a essa história e ressignificar, voltar à infância e dar o acolhimento necessário. É um privilégio fazer esse projeto na maturidade”, valoriza Tatiana, que até hoje trabalha ao lado de Xuxa Meneghel.