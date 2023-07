Doações de sangue superam capacidade em campanha de Ludmilla que dá ingressos a Numanice

Após o anúncio de que a cantora Ludmilla doou ingressos para o show do projeto Numanice deste sábado, 8, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, fãs lotaram as unidades do Hemorio, hospital parceiro da campanha, para doar sangue nesta quarta-feira, 5.

Segundo a instituição, foram 500 pessoas apenas na unidade localizada no centro da capital carioca. O hospital superou a capacidade de atendimento já no primeiro dia de campanha e teve de interromper as doações.

Para atender a todos os interessados, o Hemorio anunciou que fará parceria com outros hemocentros nos próximos dias. Os locais ainda serão divulgados.

A iniciativa, chamada “Numanice Tá no Sangue”, vai distribuir entradas gratuitamente àqueles que doarem sangue entre esta quarta e sexta, 8, nas unidades do Hemorio. Para participar, basta dizer que está doando para a campanha “Ludmilla Numanice” e informar o e-mail cadastrado no portal Sympla, de ingressos.

Os ingressos dão direito ao setor de cadeiras superiores do estádio. Elas são limitadas e, por isso, os interessados devem ir quanto antes. O Estadão entrou em contato com a assessoria da Ludmilla para verificar a disponibilidade de entradas após a alta procura, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Segundo uma nota do Hemorio, a cantora optou por criar a iniciativa no próximo show por ser a primeira apresentação do Numanice em um estádio. “Desta vez, consegui separar esta cota e ainda assim, todos ficarão à vontade”, contou a artista.

A parceria pretende aumentar o estoque de bolsas de sangue. Cada bolsa pode salvar até quatro vidas. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), é preciso que entre 1,5% a 3% da população doe regularmente para manter os estoques.

Na manhã desta quarta, Ludmilla comemorou o sucesso da campanha. “O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. … Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje”, escreveu no Twitter.

A cantora recebeu um elogio do Ministério da Saúde nos comentários da publicação. “Esse é um exemplo de solidariedade que pode salvar milhares de vidas. Cada pessoa que doa sangue pode ajudar até 4 pacientes de atendimentos de urgências, de cirurgias e em tratamento de doenças. Cada gota importa”, disse a instituição.

Segundo o Ministério da Saúde, qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode doar sangue, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou terem autorização e portarem documento dos responsáveis.

O doador também precisa pesar, no mínimo, 50 kg, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24h e estar bem alimentado. Alimentos gordurosos devem ser evitados nas 4 horas que antecedem a doação e doadores não podem ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Tatuagem ou piercing impedem a doação por 6 meses – piercings nas regiões anal ou genital são impeditivos enquanto houver o uso da peça. Doadores também não podem ter tido hepatite depois dos 10 anos nem estar expostos a doenças transmitidas pelo sangue.

Mulheres grávidas, amamentando ou usuários de drogas não podem doar. Pessoas que testaram positivo para a covid-19 devem esperar 10 dias após o desaparecimento dos sintomas. Vacinados devem aguardar sete dias – exceto os que receberam a Coronavac, que podem doar após 48h.

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou uma alteração do Ministério da Saúde que impedia homens gays de realizar a doação. Agora, toda pessoa saudável, sem distinção de gênero, orientação sexual, raça ou condição social pode doar.