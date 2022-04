Do Nordeste para o Brasil

Adri Lima está a todo vapor neste ano. A atriz está de volta às novelas e integra agora o elenco do núcleo cômico de “Além da Ilusão”, da TV Globo, além de ter participado de duas grandes produções do streaming: “Maldivas”, da Netflix e “Dom”, da Amazon Prime. Na trama global, Adri, de 36 anos, interpreta uma das amigas de jogatina de Julinha (Alexandra Richter).

“Muita alegria e gratidão poder estar de volta e em uma novela tão especial como essa. Ainda mais nesse momento, em que trabalhar com arte é um privilégio no nosso país, uma benção”, afirma a artista que revela que sonhava em fazer uma trama que se ambientasse em uma década passada: “Sempre quis fazer uma novela de época e nessa, especificamente, tive a grata surpresa ao descobrir através da minha personagem, que algumas mulheres jogavam e frequentavam cassinos naquela época, em 1944. Estou muito encantada com os cenários e em especial o cassino, que é muito real e lindo. Aprendi inclusive a jogar pôquer de verdade e outros jogos também. Está sendo maravilhoso”.

A atriz não pode dar muitos detalhes sobre os próximos capítulos de “Além da Ilusão”, mas garante que o público vai curtir bastante com o núcleo da jogatina: “A Julinha e suas amigas são viciadas em jogos. São muito engraçadas e divertidíssimas. Não posso dar muito spoiler, mas elas ainda vão aprontar muito”.

Adri conta ainda que o clima nos bastidores é o melhor possível: “Tudo é muito especial, a equipe, produção, figurino, caracterização. Estou muito feliz com a experiência e oportunidade de trabalhar com Luiz Felipe Sá e integrar o núcleo do Luiz Henrique Rios, os quais tanto admiro”.

A artista também poderá ser vista nas plataformas de streaming em breve. Em “Maldivas”, uma das produções nacionais mais aguardadas da Netflix que conta com Bruna Marquezine e Manu Gavassi, Adri viverá uma amiga de Liz, personagem de Bruna: “Foi incrível poder participar desta série. É um dos maiores presentes da minha vida artística e ainda tive a oportunidade de ser dirigida por José Alvarenga. O que a Bruna (Marquezine) tem de talento, tem de generosidade, ela é uma parceirona em cena”.

Ela estará também na segunda temporada de “Dom”, grande sucesso da Amazon Prime: “Foi outro momento incrível”. Sem poder dar muitos detalhes das obras, ela comemora mais uma conquista: “São projetos ainda inéditos então não posso contar muito, mas foi muito eletrizante e enriquecedora a experiência, desde preparação do personagem até a gravação”.

Nascida em São Paulo, a artista foi criada em Recife e começou a estudar teatro no Nordeste, em 2010, onde iniciou sua formação teatral até mudar-se para o Rio de Janeiro, na busca por novos desafios. Em 2013, se formou na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena e de lá para cá vem conquistando seu espaço na arte. Em seu currículo estão outras novelas globais como “Pega- pega”, “Amor de mãe” e “A dona do pedaço”, além de “Apocalipse”, da TV Record.

Adri ressalta que nem sempre a trajetória foi fácil, mas afirma estar realizada por estar aos poucos conquistando seu espaço: “O caminho é árduo, mas me sinto muito grata com meus pequenos, porém grandiosos passos. Com certeza me sinto representando meu nordeste e estou muito feliz por isso”.

Paralela a carreira de atriz, ela descobriu em um hobby, uma outra paixão que também se tornou sua profissão. Foi após ouvir de amigos próximos que tinha um olhar especial em suas fotos, que Adri passou a se dedicar profissionalmente a área. “Eu amo fotografar e tenho uma verdadeira paixão em poder congelar o que eu estou vendo naquele segundo”, conta. Hoje já passaram por suas lentes artistas como Nando Rodrigues, Day Mesquita, Adriana Prado, Paloma Bernardi, Allan Souza Lima, Anna Lima, Valentina Bulc, entre outros.

Para o futuro, Adri deseja poder continuar mostrando seu talento e se dividindo entre seus dois amores: a arte e a fotografia. Em breve irá lançar o projeto “Rosas do meu jardim”, que envolve seus registros fotográficos: “Aborda auto amor, autocuidado, autoestima e empoderamento feminino, vai ser lindo”, adianta.