Do ficcional ao mundo ‘real’: ‘Argylle – O Superespião’ estreia nos cinemas nesta quinta  

A vida de uma escritora está prestes a virar de ponta cabeça quando o mundo fictício se torna realidade. “Argylle – O Superespião”, uma comédia cheia de ação – ou um filme de ação engraçado -, chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (1º).

Bryce Dallas Howard (franquia Jurassic World) é Elly Conway, a reclusa autora de uma série de romances de espionagem best-sellers, cuja ideia de felicidade é uma noite em casa com seu computador e seu gato, Alfie.

Mas quando os enredos dos livros de ficção de Elly – centrados no agente secreto Argylle e na sua missão de desvendar um sindicato global de espionagem – começam a espelhar as ações secretas de uma organização de espionagem da vida real, as noites tranquilas em casa tornam-se uma coisa do passado.

Acompanhada por Aidan (Sam Rockwell, vencedor do Oscar), um espião alérgico a gatos, Elly – enquanto carrega Alfie em sua mochila – corre pelo mundo para ficar um passo à frente dos assassinos. A linha entre o mundo fictício da escritora e o mundo real é tênue, e a confusão na mente de Elly é inevitável.

O elenco desse thriller de espionagem criado por Matthew Vaughn (franquia Kingsman, Kick-Ass) é repleto de nomes influentes em Hollywood. Henry Cavill dá vida ao espião Argylle. Nomes como John Cena (Fast X); a vencedora do Oscar Ariana DeBose (West Side Story); o vencedor do Emmy Bryan Cranston (Breaking Bad); a vencedora do Emmy e ícone da comédia Catherine O’Hara (Schitt’s Creek); Sofia Boutella (Kingsman) e o lendário Samuel L. Jackson.

A cantora pop Dua Lipa também integra o elenco com a sua estreia em um papel, apesar de ter feito pequenas participações no filme Barbie. Outra presença “ilustre” é a do “ator” Chip, que interpreta o gatinho Alfie. Ele é pet da supermodelo e esposa do diretor, Claudia Vaughn.

Contracenando com um gato

O gato Chip se tornou cineasta na produção de Argylle – Foto: © Universal Pictures

Em entrevista recente ao portal brasileiro Hugo Gloss, o elenco de Argylle comentou como foi contracenar com Chip. Inicialmente o gato que interpretaria Alfie não seria o animal de estimação da família de Matthew Vaughn, mas o bichano “não sabia atuar”.

O diretor, no entanto, precisou pedir permissão para a filha e para a esposa para tirar o gato de casa por cerca de três meses. “E ele veio trabalhar comigo. […] Ele ficava comigo, e acho que porque ficávamos juntos, ele ficava relaxado. Foi incrível”, disse Vaughn ao portal.

De acordo com o elenco, Chip recebeu tratamento de “rei” e passou muito tempo no camarim descansando e comendo petiscos para relaxar. Para Bryan Cranston, dividir a cena com o gato foi interessante. “[…] é muito bem comportado. Um gato lindo. E foi divertido pensar em ideias de como atormentar o gato”, disse à Hugo.