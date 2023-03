DJ Pedro Sampaio assume ser bissexual durante show no Lollapalooza

Estreando no festival Lollapalooza, que acontece entre os dias 24 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, o DJ Pedro Sampaio aproveitou a oportunidade para se assumir bissexual.

Pedro tocou no palco secundário do evento, que é, especialmente, dedicado à música eletrônica. Tocando os hits mais famosos de sua carreira, ele reproduziu No chão novinha, gravado com Anitta, e Atenção, com Luísa Sonza.

Durante a apresentação, que contou com inúmeras luzes e muita fumaça, o DJ tocava a música Toda forma de amor, e mostrava no telão algumas pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que iam assumindo sua orientação sexual. O cantor Lulu Santos apareceu com a palavra bissexual escrito e, para a surpresa de todos, uma foto do próprio Pedro surgiu na tela com a legenda bissexual.

O público foi à loucura com a mensagem e vibrou ainda mais com os sucessos do DJ.

Ainda durante a sua passagem pelo festival, o DJ trouxe ao palco o Bonde das Maravilhas. Grupo feminino de funk que é formado por mulheres e ficou conhecido com o videoclipe Quadradinho de Oito. Além delas, Pabllo Vittar também subiu ao palco.

O DJ, que é muito fã de Lil Nas X, compartilhou stories ao lado da mãe curtindo o show do rapper norte-americano. Pedro ainda usou as redes sociais para falar de como estava feliz com sua apresentação no festival.