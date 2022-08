DJ Khaled, Drake e Lil Baby lançam ‘Staying Alive’ com referências a Bee Gees

Os rappers DJ Khaled, Drake e Lil Baby lançaram uma nova parceria nesta sexta-feira, 5. Staying Alive está disponível em todas as plataformas digitais e fará parte do próximo álbum de Khaled, God Did, que chegará no dia 26 de agosto.

A música já chegou com um clipe que, menos de 24h após o lançamento, acumulou mais de 1 milhão de visualizações.

Staying Alive faz referências à canção do grupo Bee Gees, Stayin’ Alive, e DJ Khalid chega a dançar a clássica coreografia dos anos 1970 em alguns trechos.

Não é a primeira vez que os rappers trabalham juntos. DJ Khaled já fez diversas colaborações com Drake, como Popstar, e também com Lil Baby, como Every Chance I Get. Os dois últimos artistas também costumam realizar parcerias, como em Wants and Needs.