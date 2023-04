Cultura Divulgado o trailer do filme ‘Besouro Azul’, que tem Bruna Marquezine no elenco

O primeiro trailer do filme Besouro Azul já está disponível. A prévia foi divulgada no perfil oficial das redes sociais do filme, que chega nos cinemas no dia 18 de agosto.

A Warner já havia anunciado no dia anterior que o vídeo estrearia nesta segunda-feira, 3, no perfil oficial do longa. Porém, minutos antes, o trecho vazou no perfil da DC da Ásia.

No filme, a história será focada em um adolescente responsável por assumir a identidade do herói Besouro Azul.

A produção conta com a atriz brasileira Bruna Marquezine no papel de Jenny, e o ator norte-americano de ascendência latina, Xolo Maridueña, que interpreta o personagem principal, Jaime Reyes.

Besouro Azul é um alter ego utilizado por três heróis diferentes, mas o novo longa terá foco na história de Jaime, que é o terceiro personagem a assumir o manto do escaravelho.

O herói possui uma armadura extraterrestre em formato de besouro que pode ser modificada para aumentar sua velocidade e força, além de possibilitar que ele crie armas, asas e escudo.

O elenco ainda conta com nomes como: Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcaza.

Angel Manuel Soto vai dirigir a produção.