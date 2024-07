Dividida em duas partes, biografia de Cher chega às lojas em dezembro

Depois de anos trabalhando em sua biografia, a cantora Cher, de 78 anos, está pronta para compartilhá-la com o mundo. Na quarta-feira, 24, a artista revelou ou a capa da edição que deve chegar às lojas em 19 de novembro nos Estados Unidos e, no Brasil, em dezembro. A obra é dividida em duas partes – a segunda sai em 2025.

Intitulada Cher: The Memoir, Part One, a primeira parte aborda desde sua infância até seu casamento com o cantor e produtor Sonny Bono – com quem ela esteve casada entre 1964 e 1975 e que morreu em 1998. Segundo comunicado da editora Dey Street Books (do grupo Harper & Collins), Cher compartilha detalhes de um “relacionamento altamente complicado, que os tornou famosos no mundo inteiro e que, ao final, os separou”.

Vencedora em Cannes, ganhadora dos prêmios Emmy e Grammy, Cher é figura central da música norte-americana. O livro, segundo a editora, mostra “como esse diamante bruto conseguiu tornar-se a superestrela que o mundo foi incapaz de ignorar por mais de meio século”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.