Disney+ divulga primeiras cenas de O Chinês Americano

Muitas novidades da Disney foram anunciadas na D23 Expo 2022 em Anaheim, Califórnia (EUA), no último sábado, 10. Entre as produções, um dos destaques da plataforma de streaming da marca é O Chinês Americano (American Born Chinese, no original), baseado na graphic novel de Gene Luen Yang, cujo HQ foi indicado ao National Book Award.

A produção retrata a história de Jin Wang (Ben Wang), um adolescente comum que tenta equilibrar sua vida social no ensino médio e sua vida familiar. Quando ele conhece um novo aluno no primeiro dia de aula, ainda mais mundos se chocam, pois Jin está inevitavelmente envolvido em uma batalha de deuses mitológicos chineses.

Destin Daniel Cretton assina a direção e produção executiva da série. O elenco conta com nomes como Yeo Yann Yann, Chin Han, Ke Huy Quan, Jimmy Liu, Sydney Taylor, Daniel Wu e Michelle Yeoh.