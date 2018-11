Disney divulga data de estreia, cartaz e novo trailer do live-action de Dumbo

O live-action Dumbo, dirigido por Tim Burton, vai estrear nos cinemas em 29 de março de 2019. A informação foi divulgada pela Disney com o cartaz e um novo trailer do filme.

O novo vídeo traz os atores Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Finley Hobbins e Nico Parker.

Danny DeVito fará o papel do dono do circo Max Medici. Colin Farrel será a ex-estrela do local, o artista Holt Farrier. O personagem também é pai de Milly, interpretada por Nico Parker, e Joe, feito por Finley Hobbins. Michael Keaton é o empresário V.A. Vandevere.

Eva Green, confirmada anteriormente no longa-metragem, será a artista aérea Colette Marchant.

O primeiro trailer do live-action tinha sido divulgado em junho pela Disney.

Assista ao novo trailer: