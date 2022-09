Disney confirma data de estreia de ‘Mufasa: O Rei Leão’

A trama será focada em Mufasa, o pai do pequeno Simba - Foto: Divulgação

Depois de anunciar suas atrações para os próximos anos em uma convenção com fãs, a Disney revelou agora a data de estreia de alguns desses programas.

Entre os trabalhos de live-action, Branca de Neve chega em 22 de Março de 2024 e o aguardado Mufasa: O Rei Leão chega em 5 de Julho de 2024.

Mufasa – O Rei Leão vai mostrar o que aconteceu antes de O Rei Leão, história que se tornou clássica como animação (1994) e reforçou na versão em live-action (2019).

A trama será focada em Mufasa, o pai do pequeno Simba que foi assassinado pelo irmão Scar, que queria roubar seu trono, na vertente shakespeariana do roteiro.

O filme mostrará um Mufasa mais jovem, antes de se tornar o rei da selva. A Disney escolheu Aaron Pierre (ator de The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade) para ser o dublador do personagem. A empresa anunciou também que Kelvin Harrison Jr. (que esteve em Os 7 de Chicago) vai dublar um personagem inédito, chamado Taka. A direção será de Barry Jenkins, de Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) e Se a Rua Beale Falasse (2018).

O live-action de 2019 confirmou as expectativas da Disney de repetir o sucesso da animação, faturando mais de US$ 1,6 bilhão de bilheteria em todo o mundo.

As animações com o selo da Pixar também ganharam data de estreia: Elio chega em 1º Março 2024 e Divertida Mente 2 está previsto para 14 de junho do mesmo ano.

Ainda em 2024, destaques para a estreias de Capitão América – New World Order em maio, Thunderbolts em julho e Quarteto Fantástico em novembro.