Disney+ anuncia novos lançamentos da Marvel

A Disney+ anunciou os próximos lançamentos da plataforma com a marca da Marvel, como Eu sou Groot, que já ganhou seu primeiro trailer e deve ser lançado no dia 10 de agosto de 2022, e a animação Spider-Man: Freshman Year, que deve chegar às telas em 2024. Ainda, o streaming deve receber a segunda temporada da animação enigmática What If no primeiro semestre de 2023, seguida da primeira temporada de X-Men 97′, no segundo semestre também do ano que vem.

A notícia foi confirmada durante o painel da Disney+ na Comic Con, evento de entretenimento que acontece em San Diego, na Califórnia, até o próximo domingo, 24. Um dos destaques do painel foi a estreia do teaser de Eu sou Groot, que conta por meio de cinco curta-metragens uma série de peripécias do personagem de Guardiões da Galáxia, um dos mais queridos pelo público. No teaser, é possível ver o personagem, na sua versão criança em um novo mundo.

Já os fãs de What If que se emocionaram com os episódios enigmáticos já podem aguardar a segunda temporada, que deverá trazer novos paralelos de histórias dos personagens da franquia, misturando os novos multiversos. A primeira temporada, já disponível na Disney+, foi inclusive indicada a três categorias do Emmy, como Melhor Série Animada, e duas como Melhor Performance de Voz para Personagem, que inclui uma indicação póstuma a Chadwick Boseman, como Pantera Negra.

A série X-Men 97 deverá trazer novas histórias de X-Men: The Animated Series, série animada de 1990 que deve trazer uma nova repaginada a personagens, como Magneto e Tempestade. A série ainda não tem muitos detalhes, mas está marcada para o segundo semestre de 2023.

Por fim, Marvel Zombies deve explorar a realidade alternativa construída em um dos episódios de What If, em que os heróis da Marvel tem que lutar contra a praga zumbi. Entretanto, sem data de lançamento, ainda não se sabe se essa nova produção irá construir o universo do zero ou se irá continuar de onde o episódio terminou.

Confira as estreias: