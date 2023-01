Cultura Discussão entre as líderes marca a madrugada do ‘BBB 23’

Bruna Griphao e Larissa conquistaram o título de primeiras Líderes do “Big Brother Brasil 23”, após a vitória em dupla na prova na noite desta quinta-feira, 19. Dessa forma, estão desfrutando dos benefícios de imunidade nessa semana, VIP e um quarto com acesso às imagens e áudio da casa.

Logo após a inauguração do Quarto do Líder, as participantes puderam ouvir conversas de alguns colegas de confinamento, que desconheciam a novidade do cômodo. Contudo, um diálogo entre Key Alves e Gustavo foi o que chamou a atenção.

“Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar: ‘eu não ia, falei que gostava de você Key, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês'”, planejou Bruna, após ouvir a conversa.

Apesar da vitória e regalias da dupla, o clima pesou na madrugada, A decisão de Bruna sobre a indicação ao paredão desagradou Larissa. “Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: ‘eu vou botar’. Quando eu quis colocar eles no Paredão, tu não quis. (…) Agora é o que a gente decidir, a gente não decidiu ainda”, desabafou a professora de Educação Física.

Como argumento, Bruna declarou que, para ela, querer manter proximidade e uma boa relação com todos “soa como falsidade”.

Mais tarde, com o grupo do VIP, o assunto foi o possível contragolpe de Key e Gustavo, caso indicados pelas líderes. Bruna acredita que a dupla puxe MC Guimê e Tina. No entanto, Larissa e Fred disseram ter escutado que Gabriel e Paula serão os alvos.

Logo, a discordância do assunto resultou em briga entre as amigas. “Tá me chamando de mentirosa. Chega, vou embora”, reclamou Larissa, que deixou o próprio quarto.

Separada, a dupla chorou. A professora lamentou a falta de confiança da amiga. Já a atriz, disse que não era o momento para conversar sobre o assunto.

Segundo dia de festa

Como anunciado por Tadeu Schmidt, a primeira festa da edição será celebrada por três dias consecutivos. Por isso, a madrugada também teve folia para entrar no clima de Carnaval.

No segundo dia de Festa Rexona, os participantes aproveitaram bem a entrega do cooler, se jogaram na pista de dança com muitas coreografias e não pouparam a piscina.

Estratégias de jogo

Apesar da festa, o assunto sobre jogo sobressaiu. Além da movimentação das líderes, brothers e sisters do quarto Fundo do Mar se reuniram para combinar votos para o primeiro paredão do “BBB 23”.

Após entender que Fred Nicácio e Marília podem estar em risco, o grupo decidiu como opções de voto as duplas MC Guimê e Tina e Paula e Gabriel.

No quarto Deserto, Aline Wirley e Cara de Sapato também expuseram suas opções: Cris e Marvvila. “Eu votei neles no Jogo da Discórdia, e acho que os dois, pelo menos comigo, chegaram no jogo atrasados. (…) Então eu iria neles, com certeza”, justificou a ex-Rouge.

Key e Gustavo planejaram o rumo da Prova do Anjo. Segundo eles, se ganharem, devem proteger Nicácio e Marília. No entanto, o fazendeiro acredita que a decisão possa colocar Cezar e Domitila no alvo.