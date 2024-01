Diretor de sucessos como ‘Feitiço da lua’ morre aos 97 anos

Norman Jewison, diretor da comédia romântica Feitiço da Lua e do drama racial No Calor da Noite, morreu na segunda, 22, aos 97 anos. “Seu legado vai perdurar por causa de seus filmes atemporais e das inúmeras pessoas e organizações que inspirou”, afirmou o Centro Cinematográfico Canadense, fundado por Jewison.

O cineasta que também dirigiu Um Violinista no Telhado (1971) e Os Russos Estão Chegando! (1966) recebeu 46 indicações para os prêmios da Academia e levou o Oscar em 12 ocasiões. Ele foi indicado três vezes para melhor diretor e, em 1999, foi homenageado pela Academia com o prêmio Irving Thalberg.

Jewison nasceu em Toronto e começou a atuar ainda criança, mas foi atrás das câmeras que construiu sua carreira, na qual estreou em 1962 com o filme 20 Quilos de Confusão, estrelado por Tony Curtis.

Mesmo não abandonando completamente o gênero, Norman passou a se dedicar a filmes de conteúdo social, como o sucesso No Calor da Noite (1967), estrelado por Sidney Poitier, e Hurricane (1999), com Denzel Washington.

Também esteve à frente da ópera-rock Jesus Cristo Superstar (1973), do filme futurista Rollerball (1975), com James Caan, e do drama político de Sylvester Stallone F.I.S.T. (1978).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.