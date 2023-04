Diretor de ‘Coringa 2’ anuncia fim das gravações com novas fotos

Em continuidade há uma série de prévias e novas fotos publicadas nos últimos meses a fim de aquecer o público para o lançamento do segundo filme do Coringa, o diretor de cinema Todd Phillips anunciou o fim das gravações do longa na quarta-feira, 5. “Vou rastejar para a caverna agora (sala de edição) e juntar tudo”, disse nas redes.

Com o anúncio, vieram duas novas fotos dos personagens principais: a cantora e atriz Lady Gaga, como a nova Arlequina, e o ator Joaquin Phoenix que retorna como Coringa.

Ainda na publicação, Todd Phillips agradeceu aos atores e a todo o elenco, os descrevendo como “a melhor equipe que a indústria do cinema tem para oferece”.

O filme chamado Joker: Folie à Deux, até então sem tradução para o português, tem seu lançamento previamente marcado para outubro de 2024 e foi divulgado como um musical, mudando bastante a ideia do primeiro.

Uma breve sinopse da obra foi publicada pela Film & Television Industry Alliance (FTIA), que registra projetos que iniciaram suas filmagens, e descreve a narrativa da produção.

“A sequência musical segue Harley Quinn, a psiquiatra do Asilo Arkham, que se apaixona por seu paciente Arthur Fleck, também conhecido como Coringa”, completa o registro.

Além das imagens atuais publicadas pelo diretor, outras duas fotos oficiais já haviam sido divulgadas. Uma em dezembro do ano passado e outra em fevereiro deste ano, essa última do casal principal contracenando juntos.

Além de Todd, Lady Gaga também publicou a foto em suas redes sociais.

O primeiro filme do personagem, lançado em 2019, chegou a ganhar o Oscar de Melhor Trilha Sonora pelas mãos da compositora islandesa Hildur Guðnadóttir.

A presença da musicista gera ainda mais expectativas na continuação que agora a produção terá a música ainda mais presente.