Diretor de ‘Batman’ assina exclusividade com a Warner

Matt Reeves, diretor de Batman, e sua produtora 6th & Idaho são a nova aposta da Warner, após contrato assinado de exclusividade. Ou seja, a partir de agora, o estúdio tem total direito de produzir e distribuir todos os projetos propostos pelo cineasta. A novidade se assemelha ao antigo acordo de Matt com a Netflix. As informações são do Deadline.

Com a novidade, ele se consagra o primeiro cineasta a assinar com a nova gestão do estúdio, com CEO David Zaslav. Agora, Matt irá trabalhar com os executivos recém-contratados pela Warner, Michael De Luca e Pamela Abdy.

Em comunicado, Reeves declarou ser um sonho fazer do “lendário estúdio” sua casa. “Estou muito empolgado em trabalhar com Mike, Pam, Channing Dungey e nossas equipes, para trazer histórias cativantes pelas quais sou verdadeiramente apaixonado, tanto para as telonas quanto para as telinhas”, destacou o cineasta.

Channing Dungey, presidente do estúdio, comemorou a novidade, elogiando Matt Reeves como “uma das mentes mais imaginativas e criativas do ramo”. “Estamos ansiosos para continuar nossa parceria com a maravilhosa equipe 6th & Idaho e expandir o mundo que Matt tão artisticamente criou com o filme Batman através de nossa próxima série Penguin”, informou.