Diretor de ‘Arcanjo Renegado’ sobre nova temporada: ‘De tirar o fôlego’

Arcanjo Renegado, que ganha sua sequência no Globoplay no próximo dia 25, acompanha a volta de Mikhael (Marcello Melo Junior) ao Brasil, após grandes experiências integrando um grupo militar privado. Promovendo muita ação, aventura, sensibilidade e reflexão, a obra trará reviravoltas na vida dos protagonistas, além da chegada de novos personagens que vão acirrar disputas de tirar o fôlego.

Se na primeira temporada da série, um dos grandes diferenciais foram as cenas de ação, nessa nova etapa os telespectadores podem esperar por doses extras de emoção, a partir de um aprofundamento no desenvolvimento e transformação dos arcos de história dos personagens.

Para promover um mergulho ainda mais profundo nos contrastes vividos especialmente no Rio de Janeiro, várias cenas trazem gravações em cenários reais, como o palácios Guanabara e Tiradentes e também a favela da Rocinha, presente em várias cenas da trama.

“A Rocinha traz uma verdade absurdamente grande para a segunda temporada. Ter gravado lá é quase que ter a favela como protagonista da série, aproveitamos locações incríveis dentro dela. Para quem gosta dessas histórias – muitas das quais só se ouve falar, encontrará profundidade. Temos uma série muito potente”, comentou José Junior, criador da série.

“A audiência que gostou da primeira temporada, pode esperar uma versão ultra turbinada. Eu acho que o roteiro está ainda mais ambicioso e as cenas de ação mais complexas. Arcanjo é adrenalina e emoção do começo ao fim. Os 10 episódios estão incríveis, de tirar o fôlego. Acho que vai ser bastante bem recebido pelas pessoas que curtiram a primeira e vai conquistar novos fãs que entrarão nesse mundo”, completou Heitor Dhalia, diretor geral da obra.

Arcanjo Renegado é uma série Original Globoplay produzida pelo AfroReggae Audiovisual, em parceria com a produtora Paranoid BR e o Globoplay. Tem criação de José Júnior; direção geral de Heitor Dhalia; direção de André Godoi e Vellas; roteiro de José Junior, Gabriel Maria, Gustavo Rademacher e Bárbara Velloso; e produção de Heitor Dhalia e Egisto Betti.

No elenco, Marcello Melo Junior, Erika Januza, Álamo Facó, Rita Guedes, Flavio Bauraqui, Leonardo Brício, Thelmo Fernandes, Cris Vianna, Otto Jr, Ludmilla, Tatsu Carvalho, Bruno Mazzeo, Dilsinho Oliveira, Gabriela Loran, Lea Garcia, Gabriel Sabino, Luciana Bezerra, Aline Borges, Karen Motta, Fabio Nascimento, Robson Rodrigues, Renato Régis, Zezé Motta, Dani Galli, Leynar Gomez, Angela Paz e Jimmy London.

Com 10 episódios ao total, Arcanjo Renegado terá a estreia dos quatro primeiros no dia 25, seguindo com publicações semanais às quintas-feiras, com dois episódios por semana.