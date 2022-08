Diogo Nogueira faz videochamada com Paolla Oliveira durante show

Enquanto se apresentava em um show, Diogo Nogueira fez uma videochamada com Paolla Oliveira para cantar a canção Ouro da Mina. A declaração de amor diante do público presente foi registrada pelo sambista em vídeo e publicada no Instagram dele na última segunda-feira, 8. Na legenda, o artista segue cantando: “Ela é a mais bonita, dona do meu lalaiá… Não importa onde ela esteja!”.

Diogo aparece com o celular em uma das mãos e, em um determinado momento, ele mostra para a plateia que está fazendo uma videochamada com a atriz. Animado, o público acena para a artista, que está sorridente.

O casal assumiu o relacionamento há um pouco mais de um ano e constantemente troca declarações nas redes sociais ou em diferentes aparições públicas.

Uma das declarações de amor foi no aniversário do sambista, no fim de abril. No Instagram, Paolla reuniu fotos tiradas ao longo do relacionamento dos dois e escreveu:

“Moço bonito, Feliz aniversário. Nesses dias de tantas comemorações, celebrar a sua vida é uma alegria. A vida é uma arte! Que todo dia você aprenda a dançar essa arte, cantar novas poesias, se permitir encantar com o desconhecido. Sou muito feliz e grata por esse encontro! Feliz vida. Te amo.”