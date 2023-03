Cultura DInâmica do Quarto Branco já começou no ‘BBB 23’

Anunciado por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira, 7, o Quarto Branco já está a todo vapor no Big Brother Brasil 23. Às 10h desta quarta-feira, 8, um botão misterioso foi colocado na área externa da casa, e somente um participante poderia apertá-lo. “Caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntas, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que apenas uma pessoa aperte sozinha”, explicou o apresentador.

A corajosa da vez foi Domitila. Agora ela está na dinâmica e, como direito, puxou Fred para participar. “Tenho mais medo do Quarto Branco do que do Paredão”, declarou a sister. Vale destacar que nenhum participante tinha conhecimento da situação.

No Quarto Fundo do Mar, a modelo justificou sua escolha: “Chamei o Fred porque queria alguém mais alto. Se o teto abaixar, ele vai ter mais incômodo. Outro motivo é que se eu tiver um concorrente lá, vai ser mais fácil para eu não desistir. … Se eu pensar em desistir, vou olhar pra ele e pensar: Não posso”.

Desta vez, os dois jogadores terão o duelo dentro de um carro. Quem ficar por mais tempo ganha a imunidade e o veículo. Já quem desistir, vai direto para o Paredão, sem direito a Prova Bate-volta.

Conforme Tadeu Schmidt, havendo resistência até a quinta-feira, 9, o desfecho ocorrerá ao vivo. Além disso, independente do resultado, os dois participantes do Quarto Branco não poderão participar da Prova do Líder desta semana, que será realizado na quinta.