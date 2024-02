Diego Lozano reúne confeiteiros para discutirem tendências desta páscoa

Vira e mexe, Diego Lozano é premiado melhor confeiteiro. Às vezes de São Paulo, às vezes do País. O reconhecimento vem em parte de sua inquietude, em parte de sua obsessão que rende criações de texturas exatas, sabores milimetricamente equilibrados e estética precisa. Chegar aos resultados depende de pesquisas, provas e partilha.

esse sentido, na véspera do primeiro aniversário da Levena, sua escola-confeitaria, Diego reúne colegas igualmente ansiosos com a Páscoa para apresentarem e debaterem tendências. “É um encontro inédito por aqui, embora seja comum na França. Ele vai reunir dez dos maiores confeiteiros da cidade, mais um que vem do Rio, para trocarmos ideias sobre o que estamos aprontando para a Páscoa”, explica ele.

Como o evento do dia 27 é fechado, nada como bons spoilers do que alguns profissionais revelarão aos amiguinhos. A começar por Fernando Marcos, do Hotel Fasano, que apresentará um entremet de chocolate com crocante de chocolate e geleia de cenoura com laranja, assim como bombons de açaí e chocolate com laranja e cenoura.

Fábio Pasquale, da Le Blé Casa de Pães, trará duas colombas de fermentação natural, uma triplo chocolate (com chocolates belgas amargo, ao leite e branco) e outra com chocolate e cobertura de pistache.

Do Rio, o belga Frédéric de Maeyer, da Frédéric Epicerie, traz um ovo de inspiração Asiática, o Yin e Yang, com notas de tamarindo, gengibre, gergelim e alga nori, e um de limão siciliano recheado com gel de limoncello, praliné de pistache e crocantes “estilo Ferrero Rocher”.

É feio dizer, mas o anfitrião tem tudo para humilhar com sua originalíssima – e irresistível – barra de chocolate branco com croissant, que leva 48 horas para ficar pronta. Fosse pouco, Diego também terá cinco ovos, incluindo o Nuts por Ela (R$ 160), de casca recheada com ganache artesanal cheia de pedacinhos de avelã, e o Paçoca (R$ 140), de chocolate branco com crocantes de amendoim e ganache de paçoca com flor de sal.

Daniela e Mariana Gorski (Confeitaria Dama), Arnor Porto (Palácio Tangará), Bertrand Busquet (Chocolate Academy), Brenno Floriano (San Lorenzo Gelateria), Pedro Frade (Confeitaria Caramelo) e Fernando Oliveira (O Padeiro Artesão) preferiram manter o mistério.

Levena

R. Artur de Azevedo, 495, Cerqueira César. Ter. a dom., das 8h às 20h. Tel.: (11) 99823-5198