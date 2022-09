DiCaprio está irritado com falas sobre limite de idade em seus relacionamentos

A vida amorosa de Leonardo DiCaprio, 47, tem sido motivo de piada desde o término do namoro com Camila Morrone, 25, no final de agosto, visto que a longa lista de relacionamentos do ator, coincidentemente, tem idade limite: mulheres de até 25 anos. E apesar de não ter se posicionado publicamente sobre o assunto, o artista está bastante irritado, segundo fontes próximas, em entrevista ao The Sun, de onde são as informações.

Em meio ao histórico de namoros com mulheres de até 25 anos, que inicia com Gisele Bündchen e, ao longo do tempo, inclui Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal e Camila Morrone, DiCaprio está quebrando seu padrão e conhecendo melhor a modelo Gigi Hadid, 27.

Aos seus amigos, Leonardo DiCaprio declara “que realmente odeia a narrativa de namorar apenas mulheres com menos de 25 anos”. Por isso, o ator deseja manter sua relação com Gigi longe dos holofotes. “Há química entre eles, eles se adoram, mas ele não tem planos de tornar o relacionamento público ainda”, expôs a fonte.