‘Diários de Virginia Woolf’ tem primeira edição integral em português no Brasil

Virginia Woolf é uma das escritoras mais importantes do século 20 e um dos nomes mais relevantes do Modernismo. As reflexões, pensamentos, emoções e angústias dela no cotidiano das ruas de Londres no período de guerras são retratadas no livro Os Diários de Virginia Woolf: Diário I – 1915-1918, pela Editora Nós.

Com tradução de Ana Carolina Mesquita, que pesquisou os diários de Virginia para a tese de doutorado dela, a obra é a primeira edição integral publicada em português. “Era ali (nos diários) onde ela sentia poder relaxar a pena, ao contrário da sua escrita ficcional e dos ensaios, que a consumiam imensamente”, escreveu a tradutora na apresentação do livro.

O lançamento da publicação é nesta terça-feira, 27, em um encontro virtual organizado pela The School of Life Brasil em parceria com a Editora Nós. O encontro contará com a participação da diretora editorial da Nós, Simone Paulino, do psicanalista André Resende e da tradutora Ana Carolina Mesquita.

Além do romance Mrs. Dalloway, de 1925, Virginia Woolf escreveu contos, textos autobiográficos, ensaios e histórias infantis. “A primeira publicação dos diários de Virginia Woolf ocorreu em 1953, capitaneada por seu marido, Leonard. Com mão editorial pesada para preservar a intimidade das pessoas citadas (boa parte das quais ainda estava viva), Leonard limou tudo o que não se referia à escrita de Virginia, intitulando o volume apropriadamente de A Writers Diary (em português, Diário de uma Escritora). A íntegra só seria publicada trinta anos depois, no fim dos anos 1980”, acrescenta Ana Carolina Mesquita.

“Virginia Woolf é uma das maiores escritoras do século 20, por isso deve ser lida e relida. Fui me envolvendo com a obra dela e me espantando com a sua atualidade”, afirma Simone Paulino.

A primeira publicação da escritora britânica pela Editora Nós foi o ensaio autobiográfico Um Esboço do Passado. “O que intimamente chamamos de Projeto Dalloway ganhou um corpo e uma vida próprias dentro da Nós. Tanto que decidimos expandir o projeto deste ano com a publicação de um trio de ensaios fundamentais e muito iluminadores para o nosso momento contemporâneo: A Morte da Mariposa, Sobre Estar Doente e Pensamentos de Paz Durante um Ataque Aéreo. São todos eles pequenas pérolas, que iluminam o passado e o presente, e que vamos publicar em versão bilíngue”, acrescenta Simone Paulino.

Serviço:

Os diários de Virginia Woolf: Diário I – 1915-1918

Tradução: Ana Carolina Mesquita

Editora Nós

344 páginas