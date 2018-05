Diane Kruger está grávida de seu primeiro filho

Mais um bebê está a caminho. A atriz Diane Kruger, aos 41 anos, está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Norman Reedus, de The Walking Dead. As informações são da People.

Reedus já tem um filho de 18 anos, chamado Mingus Lucien, enquanto esta é a primeira vez que Diane está grávida. Os dois não comentaram sobre o assunto e ainda não se sabe há quantos meses ela está grávida.

Diane e Reedus se conheceram quando estavam filmando o filme Sky, em 2015, na qual os dois atuam juntos, mas só assumiram o namoro em março de 2017.