Detetives mirins unem musical e cinema

Os detetives do Prédio Azul, personagens de Flávia Lins e Silva que fazem sucesso entre as crianças nas telas de cinema e da televisão e também em uma série de livros, voltam aos palcos no espetáculo D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood. A produção, que estreou no dia 6 no Teatro VillaLobos, fica em cartaz até o dia 4 de fevereiro com apresentações sempre aos sábados e domingos.

Lançado em 2012, o D.P.A. foi indicado a vários prêmios, tendo sido reconhecido como “melhor infantil” e faturado o Troféu APCA em 2016.

As grandes novidades do elenco são Emilly Puppim, a nova detetive da capa vermelha, Heloísa Périssé, que vive a bruxa Cassandra Brum, e Luisa Périssé, a bruxa Anabel. Também marcam presença no espetáculo Nicole Orsini e Cleo Faria, nos papéis de Berenice e Brisano.

Ao Estadão, Heloísa disse ter orgulho de ser parte do elenco da peça que, segundo ela, tem um conteúdo que agrada não apenas às crianças, mas também aos adultos. “É importante a gente fazer programas para a família, em que os pais e os filhos conseguem estar juntos e se divertindo”, diz.

A trama gira em torno dos detetives mirins Max, Zeca e Mel. Tudo começa quando os três tentam ir a um cinema, mas encontram todos eles estranhamente fechados.

Mistérios

No Prédio Azul, o mago Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. Todos, então, começam a enfrentar mistérios durante a produção do longa.

O musical marca a segunda ida do D.P.A. aos palcos. Entre 2019 e 2020, os detetives fizeram uma turnê pelo País com D.P.A. A Peça 1 – Um Mistério no Teatro, assistida por um público de cerca de 50 mil pessoas.

Ambas foram inspiradas na bem-sucedida série do canal Gloob, que está há mais de 10 anos no ar e chegou à sua 18.ª temporada.

Também há boas adaptações para o cinema. Três longas sobre a história dos protagonistas já foram lançados: D.P.A – O Filme, de 2017; D.P.A. 2: O Mistério Italiano, de 2018; e Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo, de 2022.

O espetáculo ocorre em sessões às 14 horas e às 16h30 até o dia 21 e às 11h e às 14h30 a partir do dia 27.

Os preços dos ingressos vão de R$ 18,45 a R$ 180 e podem ser adquiridos no Sympla. Crianças de até dois anos de idade não pagam a entrada.

SERVIÇO

D.P.A. – A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood

Temporada: Até 4/2

Local: Teatro VillaLobos, Shopping Villa Lobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4º andar – Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo.

Sessões: Sempre aos sábados e domingos. Dias 20/1 e 21/1: 14h e 16h30. Dias 27/1, 28/1, 3/2 e 4/2: 11h e 14h30. Entrada: de R$ 18,45 a R$ 180, vendas em https://biletosympla.com.br/event/88873/d/

226784. Duração: 70 min

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.