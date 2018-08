Desfile de 7 de setembro deve reunir 1,5 mil pessoas em Americana

Cerca de 1,5 mil pessoas vão participar do desfile cívico de 7 de setembro em Americana, que será realizado na Avenida Brasil, no trecho em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), estima a prefeitura.

Na manhã dessa segunda-feira, o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, recebeu representantes dos grupos que envolvem escolas, associações e instituições militares e concluiu a programação do evento, que terá ainda apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, exposições e barracas de alimentação. Foto: Divulgação

De acordo com a administração da pasta, o trajeto selecionado será curto por conta dos hospitais localizados nas proximidades. “Vamos contar com a participação de 20 grupos no total e acredito que aproximadamente três mil pessoas irão prestigiar este evento, que realizamos com tanto carinho. É um desfile tradicional e bastante aguardado pelas crianças que desfilam. Enfim, será um belo programa para toda a família”, disse Fernando.

As atividades vão começar às 9h e envolverão o desfile do Tiro de Guerra, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Gama (Guarda Municipal de Americana), Defesa Civil, Banda Marcial do Senai, Associação Moura de Judô, Associação Nileec (Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura), BSGI – Brasil Soka Gakkai Internacional -, Grupo Escoteiros Nambikwara, Grupo Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros, Fanfarra da Escola Heitor Penteado, Escolas Municipais, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Clube de Desbravadores e Aventureiros, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, CVV (Centro de Valorização da Vida), Clube Coyotes Off Road e Clube Papaléguas.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800, que fica na Rua das Palmeiras, 8, Jardim São Paulo. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.