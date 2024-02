Desfile das escolas de samba de São Paulo: veja horários, programação e onde assistir

O carnaval está chegando e com ele os tradicionais desfiles das escolas de samba. Em São Paulo, as 14 escolas do Grupo Especial vão se apresentar no Sambódromo do Anhembi na sexta-feira, 9, e no sábado, 10. Como de costume, será possível assistir presencialmente, mediante compra de ingresso, ou pela televisão, na transmissão ao vivo feita Rede Globo – mas os primeiros desfiles de cada noite não são exibidos na íntegra.

Desfile das Escolas de Samba de São Paulo em 2023 – Foto: Afonso Braga / Câmara São Paulo

Os ingressos para assistir da arquibancada do Anhembi, na zona norte da cidade, já estão esgotados, mas ainda há vagas nos camarotes e no setor B, de mesas e cadeiras. Os ingressos dos desfiles das escolas do Anexo I, no domingo, 11, e das campeãs, no dia 17 de fevereiro, ainda não foram esgotados.

Os samba-enredos deste ano falam sobre entidades religiosas de matriz africana, o aniversário de 70 anos do Parque Ibirapuera, a importância da agricultura, entre outros temas. Os desfiles começam às 23h15 na sexta, após a abertura das velhas-guardas do samba de São Paulo, marcado para as 21h. No sábado, começam às 22h30, após apresentação de abertura do grupo Afoxé filhos da Coroa de Dadá.

Confira a programação completa dos Desfiles de Carnaval de São Paulo em 2024:

Apresentações das escolas do grupo Acesso II: 3 de fevereiro;

Primeiro dia de apresentações das escolas do grupo Especial: sexta-feira, 9 de fevereiro, a partir das 23h15;

Segundo dia de apresentações das escolas do grupo Especial: sábado, 10 de fevereiro, a partir das 22h30;

Apresentações das escolas do grupo Acesso I: domingo, 11 de fevereiro, a partir das 21h;

Apuração das notas e resultado dos Desfiles de Carnaval de São Paulo em 2024: terça-feira, 13 de fevereiro, a partir das 12h;

Desfiles das Campeãs: dia 17 de fevereiro, a partir das 19h.

Como assistir?

A transmissão ao vivo dos desfiles do carnaval paulista na Rede Globo começa somente depois da exibição do Big Brother Brasil, por volta da meia-noite. Por isso, quem quiser ver as primeiras escolas a desfilar, assim como quem preferir acompanhar de perto as apresentações, terá de comprar os poucos ingressos disponíveis no site Clube do Ingresso.

O ingresso mais barato para assistir o Grupo Especial, no camarote, custa R$ 650. Nas mesas e cadeiras, uma mesa sai por R$ 2.160;

Quem deseja ver o desfile das escolas do Anexo I, paga a partir de R$ 50 (valor da arquibancada);

E no desfile das campeãs, o valor mais barato de ingresso é R$ 70 (arquibancada).

Estudantes, idosos, portadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, funcionários e professores das redes estadual e municipal de ensino de São Paulo pagam meia-entrada.

Crianças menores de 6 anos não têm a entrada permitida e, até os 12 anos, é necessário o acompanhamento de um dos pais. Para adolescentes de 13 a 17 anos, a entrada é permitida com acompanhamento de um maior responsável.

O Sambódromo do Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte da capital. Não é permitido o estacionamento nas vias no entorno do Sambódromo e, por isso, a organização do evento recomenda o uso de transporte público, táxis ou aplicativos.

A SPTrans vai implementar uma operação especial para levar o público ao desfile, com ônibus saindo das estações Tietê e Barra Funda do Metrô a partir das 17h e voltando a todo momento durante a madrugada. A tarifa é a mesma do dia a dia: R$ 4,40, e gratuita no domingo.

Confira as linhas disponíveis:

179A/10,no Metrô Tietê;

879A/10, no Metrô Barra Funda.

É permitida a entrada com mochila, capa de chuva e bandeira sem mastro. Já substâncias tóxicas ou entorpecentes, fogos de artifício, papel em rolo, jornais, balões em geral, armas de fogo, armas brancas, comidas e bebidas em geral, bandeira com mastro e guarda-chuva são proibidos.

Confira as escolas e samba-enredos que desfilarão na sexta-feira, 9 de fevereiro:

21h00: Desfile das velhas-guardas de São Paulo

23h15: Camisa Verde e Branco, com “Adenla – O Imperador nas terras do Rei”

00h20: Barroca Zona Sul, com “Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul”

01h25: Dragões da Real, com samba-enredo “África – Uma Constelação de Reis e Rainhas”

02h30: Independente, com samba-enredo “Agojie, a Lâmina da Liberdade!”

03h35: Acadêmicos do Tatuapé, com samba-enredo “Mata de São João – Uma joia da Bahia símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!”

04h40: Mancha Verde, com samba-enredo “Do nosso solo para o mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta”

05h45: Rosas de Ouro, com samba-enredo “Ibira 70 – A Rosa de Ouro é São Paulo no Carnaval 2024?

Já as escolas e samba-enredos que desfilarão no sábado, 10 de fevereiro, são:

20h30: Grupo Afoxé Filhos da Coroa de Dadá (abertura)

22h30: Vai-Vai, com samba-enredo “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”

23h35: Tom Maior, com samba-enredo “Aysú: Uma História de Amor”

00h40: Mocidade Alegre, com samba-enredo “Brasiléia Desvairada: A busca de Mário de Andrade por um país”

01h45: Gaviões da Fiel, com samba-enredo “Vou te Levar pro Infinito”

02h50: Águia de Ouro, com samba-enredo “Águia de Ouro nas Ondas do rádio”

03h55: Império de Casa Verde, com samba-enredo “Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta”

05h00: Acadêmicos do Tucuruvi, com samba-enredo “Ifá”

Se apresentam no desfile do Anexo I, no domingo, 11:

21h00: Dom Bosco de Itaquera, com samba-enredo “Um causo arretado de um povo pra lá de valente…O cordel de um nordeste independente”

22h00: Torcida Jovem, com samba-enredo “Raiz Afro Mãe, Meu Brasil Bantu”

23h00: Nenê de Vila Matilde, com samba-enredo “Cirandando a vida pra lá e pra cá. Sou Lia, sou Nenê, sou de Itamaracá”

00h00: Pérola Negra, com samba-enredo “Pérola no encanto das Quebradeiras”

01h00: Colorado do Brás, com samba-enredo “Os Encantos da Raiz do Mandacaru”

02h00: Unidos de Vila Maria, com samba-enredo “Forjados na Luta, Guiados na Coragem e Sincretizados na Fé: A Vila Canta Ogum!”

03h00: Estrela do Terceiro Milênio, com samba-enredo “Vovó Cici conta e o Grajaú canta: O Mito da Criação”

04h00: Mocidade Unida da Mooca, com samba-enredo “Oyá Helena”

Desfilaram em 3 de fevereiro, no Anexo II: